Verminkte bomen De Liereman bijna hersteld dankzij speciale pleisters

De meer dan honderd eiken die in mei in het natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout werden verminkt met een kettingzaag zijn aan de beterhand. De folie die als pleister diende, is verwijderd. ‘Het herstel loopt beter dan verwacht’, zegt boomverzorger Sven Boets. Al is dat nog geen garantie op definitief succes.

Eind mei ging een vandaal – of meerdere, daar is nog geen zekerheid over – in het midden van de nacht tekeer met een kettingzaag in het Antwerpse natuurgebied De Liereman. Een honderdtwintig bomen werden ...