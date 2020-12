Overzicht | Een pak nieuwe trajectcontroles in 2021

Er komen volgend jaar maar liefst negentien trajectcontroles bij in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Daarnaast komen er op meerdere locaties ook nog roodlicht- en snelheidscamera’s bij.

Vlaanderen trekt al enkele jaren volop de kaart van trajectcontroles om de verkeersveiligheid te verhogen. Minister Peeters ziet in de trajectcontroles een efficiënt middel om ongelukken te voorkomen, omdat er gemeten wordt over een langere afstand. ‘Het aantal ongevallen daalt gevoelig op plaatsen waar een trajectcontrole wordt ingevoerd en uit onderzoek blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden voor en na het gecontroleerde traject’, aldus Peeters.

Op basis van gegevens over ongevallen en snelheid stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) elk jaar een prioriteitenlijst op met twintig locaties waar een trajectcontrole de verkeersveiligheid sterk kan verhogen. Die lijst wordt vervolgens afgetoetst met de lokale besturen. Peeters wil daar nu nog een stap verder in gaan. ‘In 2021 voorzie ik in extra middelen inzake verkeersveiligheid waaronder een bedrag van ruim 15 miljoen euro voor handhaving. Daarvan gaat er 4,4 miljoen euro naar de specifieke vragen van lokale besturen voor roodlichtcamera’s, snelheidscamera’s en trajectcontroles.’

Een overzicht van alle installaties, die normaal gezien allemaal in 2021 geplaatst moeten worden:

West-Vlaanderen



Oostende: R31 x N346 - Roodlichtcamera

Roeselare: R32 x Hoogleedsesteenweg - Roodlichtcamera

Menen: N43 Gentsesteenweg - Snelheidscamera

Wervik: N303 - Snelheidscamera

Zedelgem: N368 - Trajectcontrole

Oudenburg: N358 - Trajectcontrole

Oudenburg: N367 - Trajectcontrole

Oudenburg: N368 - Trajectcontrole

Kortrijk: N43 - Trajectcontrole

Ardooie: N35 - Trajectcontrole



Oost-Vlaanderen



Ninove: N8 - Snelheidscamera

Aalst: N406 - Snelheidscamera

Evergem: N458 - Trajectcontrole

Geraardsbergen: N42 - Trajectcontrole

Vlaams-Brabant



Holsbeek: N223 x Groenstraat - Roodlichtcamera

Scherpenheuvel-Zichem: N212 - Snelheidscamera

Aarschot: R25 - Trajectcontrole

Diest: N127 - Trajectcontrole

Antwerpen



Wijnegem: N012 - Trajectcontrole

Turnhout: N012 - Trajectcontrole

Antwerpen: N180 - Trajectcontrole

Limburg



Dilsen-Stokkem: N75 Boslaan x Watertorenstraat - Roodlichtcamera

Dilsen-Stokkem: N78 x Rachels - Roodlichtcamera

Dilsen-Stokkem: N75 Boslaan x Heuvelsvenlaan - Roodlichtcamera

As: N723 - Snelheidscamera

Bree: N76 - Snelheidscamera

Bocholt: N76 - Trajectcontrole

Gingelom: N789 - Trajectcontrole

Gingelom: N755 - Trajectcontrole

Gingelom: N765 - Trajectcontrole

Pelt: N748 - Trajectcontrole

Oudsbergen: N76 - Trajectcontrole