Weerbericht | Zwaarbewolkt met plaatselijke buien die winters kunnen zijn

Dinsdag krijgen we wisselend tot zwaarbewolkt weer met enkele plaatselijke buien die winters kunnen zijn, maar meestal blijft het droog. De sneeuwgrens stijgt in de namiddag naar 400 à 500 meter hoogte. Het blijft vrij koud met maxima van 0 graden in de Hoge Ardennen tot 4 of 5 graden elders. Dat meldt het KMI.

Het KMI verwacht nog tot maximaal 1 centimeter sneeuw. Tijdens de ochtend is het vooral nog in het centrum en oosten uitkijken voor rijm- of ijsplekken.

Dinsdagnacht blijft het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Hier en daar kan er nog een (winterse) bui vallen. De minima liggen tussen -2 graden over het oosten en +3 graden aan zee. De wind waait meestal matig uit west tot zuidwest, aan zee vrij krachtig uit het noordwesten.

Woensdagochtend is er kans op aanvriezende mist, vooral dan in Hoog-België. Overdag blijft het overwegend droog met slechts enkele lokale buitjes, die op de hoogten een winters karakter hebben. Het is vaak bewolkt met soms toch ook een paar opklaringen. De maxima schommelen van 0 graden in de Hoge Venen, 4 à 5 graden in het centrum tot 6 graden aan de kust. Er waait een zwakke tot matige westen- of zuidwestenwind.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen of smeltende sneeuw. In Hoog-België valt er sneeuw. Tijdens oudejaarsnacht wordt het buiig en vergroot ook in Laag- en Midden-België de kans op winterse neerslag. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Ardennen en 6 graden aan zee.

Op nieuwjaarsdag verwacht het KMI wisselend tot zwaarbewolkt weer met nog een paar lokale winterse buien. In de Ardennen blijven de temperaturen de hele dag negatief zodat de eventuele neerslag er valt als sneeuw. Elders zijn de maxima licht positief. De kans op wat (smeltende) sneeuw in het centrum is ’s ochtends tijdelijk niet uitgesloten.