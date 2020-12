Amerikaanse agent die ongewapende zwarte man doodschoot in Columbus is ontslagen

De agent die vorige week een ongewapende zwarte man doodschoot in Columbus, in de Amerikaanse staat Ohio, is ontslagen. Dat hebben de autoriteiten van Columbus maandag bekendgemaakt.

De 47-jarige Andre Maurice Hill bevond zich vorige week in een garage van een huis, toen hij werd aangesproken door de politie. Hij was er aanwezig als gast van de huiseigenaar.

Op beelden van de bodycam van een van de politiemensen, was te zien hoe Hill op de agenten toestapte met een gsm in zijn linkerhand. Zijn rechterhand was niet zichtbaar. Seconden later opende een van de agenten, Adam Coy, het vuur. Hill werd meermaals geraakt en stortte neer op de grond. Hoewel de man niet onmiddellijk om het leven kwam, duurde het nog enkele minuten voordat Coy en zijn collega hulp boden. Hill bezweek later aan zijn verwondingen.

Adam Coy werd geschorst. ‘Analyse van het bewijsmateriaal rechtvaardigt zijn ontslag’, zei de politiechef van Columbus maandag.

Een viertal weken geleden deed zich in Columbus nog een gelijkaardig incident voor. Op 4 december werd een andere zwarte man, de 23-jarige Casey Goodson, eveneens gedood door politiekogels.