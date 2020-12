Trump roept aanhangers op tot protest, Biden: ‘Trump blokkeert machtsovedracht’

Donald Trump heeft zijn aanhangers opgeroepen om op 6 januari naar Washington te komen in een laatste poging om het Congres onder druk te zetten om de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen niet te bekrachtigen. Biden heeft in een speech dan weer aangegeven dat hij meent dat Trump de machtsoverdracht belemmert.

Duizenden activisten worden op 6 januari in de Amerikaanse hoofdstad verwacht om de vertrekkende president en zijn beschuldigingen van ‘massale verkiezingsfraude’ bij de presidentsverkiezingen van 3 november te steunen. Op 12 december was er een soortgelijke demonstratie, die escaleerde. Meerdere mensen werden neergestoken en tientallen anderen gearresteerd.

De Amerikaanse president hoopt dat demonstranten druk kunnen uitoefenen op het Congres om zijn nederlaag ongedaan te maken. Op 6 januari zal vicepresident Mike Pence een sessie leiden in het Congres om de stemmen van het kiescollege van elke Amerikaanse staat te bekrachtigen.

Biden: ‘Trump blokkeert machtsoverdracht’

Intussen beschuldigt Biden Trump van het blokkeren van de machtsoverdracht. De vertrekkende regering zou ‘wegversperringen’ opzetten die een vlotte overgang van de macht in de weg staan, in het bijzonder op het gebied van Defensie. Dat zei Biden maandag plaatselijke tijd. ‘Op dit moment krijgen we van het vertrekkende bestuur gewoon niet alle informatie die we nodig hebben op het gebied van nationale veiligheid. Het is niets minder dan, naar mijn mening, onverantwoordelijkheid’, zei Biden in een toespraak vanuit zijn woonplaats Wilmington (Delaware).

Traditioneel werken de vertrekkende machthebbers samen met het inkomende team om een vlotte overgang te verzekeren, dit in naam van het nationale belang.

Trump weigert toe te geven dat hij de presidentsverkiezingen van november heeft verloren. Biden won die met 306 kiesmannen achter zijn naam, Trump kreeg er 232. De huidige president heeft Biden niet ontmoet en het is onduidelijk of hij dat vóór de inauguratie op 20 januari wel zal doen.