Biden beschuldigt medewerkers Trump van tegenwerking

Veel Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn onder president Donald Trump uitgehold. Dat heeft Trumps opvolger Joe Biden gezegd. Die noemde de gebrekkige informatie die zijn overgangsteam krijgt van Trumps regering ook ‘onverantwoordelijk gedrag’.

‘We worden geblokkeerd door het politieke leiderschap op Defensie en bij het Office of Management and Budget’, verklaarde toekomstig president Biden na een vergadering met zijn team buitenlands beleid. ‘We krijgen op dit moment gewoon niet al de informatie die we nodig hebben van de afscheidnemende regering over belangrijke veiligheidsonderwerpen. Het is mijns inziens niet minder dan onverantwoordelijk gedrag.’

Nadat Biden van Trump won bij de verkiezingen van 3 november, duurde het tot eind november voor de Trump-regering begon mee te werken met het overgangsteam van Biden. Eerder deze maand verklaarde het team al dat het werd tegengewerkt door medewerkers van het Pentagon bij verzoeken om informatie. Het Pentagon verklaarde daarop dat er al 163 gesprekken waren geweest en er al 181 keer informatie was gedeeld.

Toch sprak Biden maandag opnieuw zijn bezorgdheid uit: ‘We worden tegengewerkt door het politieke leiderschap van dat ministerie (het Pentagon). De waarheid is dat veel instellingen die cruciaal zijn voor onze veiligheid enorme schade hebben opgelopen. Velen onder hen zijn uitgehold, zowel in personeel en capaciteit als moreel.’