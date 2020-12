Mathias Vosté schaatst seizoensbeste op 1.000 meter in Thialf

Mathias Vosté heeft maandag in Heerenveen de 1.000 meter geschaatst in 1:08.49. Het is zijn beste tijd op deze afstand dit seizoen.

Hij reed tegen Marten Liiv uit Estland, die 1:09.64 noteerde. Het nationale record van Vosté staat op 1:07.79 (Calgary, 8 februari 2020). Afgelopen weekend kwam Vosté in een rit tegen Bart Swings niet in de buurt van zijn beste seizoenstijd op de 1.500 meter.

Vosté mocht starten bij wijze van opmaat voor de Nederlandse schaatsers, die moesten uitmaken wie naar de grote toernooien worden afgevaardigd. Zeven Nederlandse schaatsers waren sneller dan Vosté. Met 1:07.36 werd Thomas Krol winnaar.

Net als eerdere dagen waren de omstandigheden in Thialf goed. De lage luchtdruk bood de schaatsers minder weerstand dan normaal. Vosté kan zich voorbereiden op het Europees kampioenschap sprint, dat over drie weken in Heerenveen wordt gehouden. In hetzelfde weekend op dezelfde piste schaatst Swings het EK allround. Bij de vrouwen komen Stien Vanhoutte (sprint) en Sandrine Tas (allround) in de baan.