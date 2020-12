Amerikaanse president Trump keurt dan toch coronasteunpakket goed

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dan toch zijn handtekening gezet onder het coronasteunpakket voor de Amerikaanse burgers en de economie. Dat meldt een medewerker van de Amerikaanse regering zondagavond.

Het Amerikaanse Congres keurde het steunpakket ter waarde van 900 miljard dollar vorige week na maanden gebakkelei goed. Al wat ontbrak was een handtekening van Trump, maar die noemde het pakket ‘een schande’. Hij wil dat de waarde van een steuncheque voor de meeste Amerikanen wordt verhoogd van 600 naar 2.000 dollar en dat ‘verspillende en onnodige elementen’ uit de nota worden geschrapt.

Het steunpakket omvat volgens Trump onder meer miljoenen aan hulp in voor andere landen, lobbyisten, cultuurinstellingen, wetenschappelijk onderzoek en ‘illegale vreemdelingen’, en andere ‘verkwistende uitgaven’, terwijl niet genoeg aan Amerikaanse burgers en ondernemers wordt gegeven. ‘Het was nochtans niet de schuld van het Amerikaanse volk, het was China’s schuld’, liet Trump weten in een video boodschap die hij op Twitter deelde vorige week dinsdag.

Kritiek

Trump kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij het steunpakket niet wilde goedkeuren. Volgens zijn opvolger Joe Biden heeft de weigering van de huidige president om zijn handtekening te zetten onder het coronasteunpakket ‘verwoestende gevolgen’. ‘Ongeveer 10 miljoen Amerikanen zullen hun werkloosheidsuitkering verliezen’, benadrukte Biden zaterdag.

‘Er komt goed nieuws over het coronasteunpakket’, aldus Trump zondagavond plaatselijke tijd op Twitter. Later kondigde een medewerker van de Amerikaanse regering aan dat Trump dan toch zijn handtekening heeft gezet onder het steunpakket. Voorlopig is nog niet duidelijk waarom hij het pakket nu wel goedkeurt.

De huidige president heeft de steun van veel Democraten in het Congres met zijn oproep voor het verhogen van de cheque naar 2000 dollar. In het steunpakket is naast steun aan de burgers ook een uitbreiding van de steunregeling voor worstelende kleine bedrijven opgenomen en zou er meer extra geld naar scholen, luchtvaartmaatschappijen, openbaar vervoer en de verspreiding van coronavaccins gaan.