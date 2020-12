Club Brugge wil zware schorsing Vanaken aanvechten: ‘Compleet overdreven en disproportioneel’

Club Brugge-coach Philippe Clement vindt het schorsingsvoorstel van vier speeldagen voor Hans Vanaken compleet disproportioneel. ‘Of we al onze middelen gaan uitputten om dat aan te vechten? Ik vermoed van wel.’ Opvallend: op de uitlatingen van Vanaken tegenover de arbitrage wil Clement niet reageren. Ondertussen tilt de Voetbalbond in een toelichting net aan die scheldpartij zwaar.

De kans dat Club Brugge zijn draaischijf mogelijk voor vier weken verliest, ligt zwaar op de maag van Philippe Clement. Hij vindt de totale sanctie voor de fout van Vanaken disproportioneel. ‘Uiteraard was het een fout, maar je ziet moet het in de context zien. Hans schrok oprecht dat hij rood kreeg voor die actie. Ik heb dit seizoen al andere fases gezien die zelfs geen geel opleverden. Dat kan gewoon niet.’ Over welke fases het gaat, wil Clement niet kwijt. Enkele geleden was er wel nog ongenoegen in het Brugse kamp omdat een zware fout van Haroun (Antwerp) op de achillespees van Diatta zelfs geen kaart opleverde.

Oorzaak-gevolg

Volgens Clement is een schorsing dus onrechtvaardig. Vooral de twee weken voor de fout zelf vindt hij niet correct. ‘Hans was een fractie te laat en schuift over het been van Beck. Zelfs het slachtoffer zei achteraf dat Hans pech had. Iedereen is het er over eens dat een uitsluiting volstaat, en dan vraagt het bondsparket plots twee weken. Samen met die twee extra weken voor die uitlatingen is dat gewoon compleet overdreven. Vier speeldagen voor een niet-intentionele fout? Dat kan niet.’

Opvallend: Clement wil niet ingaan op de uitlatingen van Vanaken tegenover de arbitrage. Die zou Verboomen en zijn collega’s onder andere ‘onnozelaars’ genoemd hebben. ‘Als hij iets gezegd heeft, is dat fout. Mijn spelers weten dat zoiets niet kan: ik ga dat ook niet verdedigen’, aldus de Brugse coach. ‘Maar er is ook zoiets als oorzaak en gevolg. Als hij fout heeft gereageerd, komt dat voort uit die eerdere beslissing om hem rood te geven. Wat als hij enkel gestraft wordt voor die uitlatingen? Dat zien we dan wel.’

Club Brugge gaat de zware schorsing alleszins aanvechten. ‘Hoe ver we gaan? Dat zullen we bespreken binnen de club. Maar ik ga ervan uit dat we al onze middelen gaan uitputten.’

Voetbalbond: ‘Vanaken heeft voorbeeldfunctie’

In een persbericht motiveerde het bondsparket de strafeis van vier speeldagen. Dat deed het opgedeeld in twee zaken. De overtreding op Beck noemt de bond een ‘brutale fout’: ‘sliding tackle met gestrekt been waarbij de bal niet wordt gespeeld - fysieke integriteit van de tegenstrever werd in gevaar gebracht’, klinkt het.

De tweede inbreuk zijn de ‘ongepaste en misplaatste uitlatingen’ van Vanaken, ‘beledigingen ten opzichte van de wedstrijdleiding’. ‘Na zijn uitsluiting maakte Vanaken zich schuldig aan een aantal ongepaste uitlatingen ten opzichte van de wedstrijdleiding. ‘Kutrefs, jullie zijn allemaal kutrefs’ werd er gezegd tegen scheidsrechter Nathan Verbomen, gevolgd door - bij het verlaten van het veld tegen de vierde official Maarten Toeback - ‘onnozelaar’. Het Bondsparket aanvaardt geenszins dat de integriteit van het scheidsrechterlijk korps en de wedstrijdleiding in vraag wordt gesteld noch dat deze laatsten worden beledigd. Hans Vanaken heeft een voorbeeldfunctie’, aldus het bondsparket.