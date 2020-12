Zweedse regering krijgt meer macht door voorgestelde corona-noodwet

De Zweedse regering heeft maandag een wetsontwerp ingediend dat haar tijdelijk nieuwe bevoegdheden geeft om de coronapandemie te bestrijden. De noodwet zou in januari van kracht worden.

De wet zou het bijvoorbeeld mogelijk maken ondernemingen te sluiten of het openbaar vervoer stil te leggen. De noodwet biedt ook de mogelijkheid een maximum te stellen aan het aantal personen in bepaalde publieke ruimten. Overtreders zullen worden beboet, zei minister van Volksgezondheid Lena Hallengren maandag.

De nieuwe bevoegdheden zouden op 10 januari ingaan, maar de wet moet eerst nog door het parlement goedgekeurd worden.

De regering is nu alleen bevoegd om dergelijke dwingende maatregelen tegen burgers in te zetten indien het land in oorlog is. Door de afwezigheid van zeer strenge maatregelen gold Zweden als een controversiële uitzondering in de bestrijding van het virus.

Nu het aantal besmettingen en sterfgevallen sinds de herfst is toegenomen, drongen strenge maatregelen zich op. Zo werd midden november het aantal mensen dat mocht samenkomen beperkt tot acht. Op 18 december heeft het land onder meer ook een mondmaskerplicht ingevoerd op het openbaar vervoer.

Het land heeft echter met bijna 40.000 vastgestelde besmettingen per miljoen inwoners ongeveer net zoveel coronabesmettingen geteld als landen waar zeer strenge maatregelen zijn genomen zoals Frankrijk en Spanje. In totaal werden er reeds 396.048 besmettingen en 8.279 sterfgevallen met covid-19 geregistreerd in het Scandinavische land.