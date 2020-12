Wie een oude smartphone heeft, of het nu een iPhone of Android-model is, riskeert vanaf 1 januari de berichtenapp Whatsapp niet meer te kunnen gebruiken. Dat heeft Whatsapp-eigenaar Facebook aangekondigd.

Vanaf 1 januari zal Whatsapp niet meer functioneren op alle Android-toestellen die nog werken met een ouder besturingssysteem dan Android 4.0.3 of op iPhones met besturingssoftware ouder dan iOS 9. Het besturingssysteem iOS 9 werd door Apple uitgebracht in 2015 en was de laatste software-update die de iPhone 4 kon doorvoeren. In september van dit jaar lanceerde Apple iOS 14.

Wie dus een iPhone 4 of ouder heeft, zal Whatsapp vanaf vrijdag niet meer kunnen gebruiken. Hetzelfde geldt voor verschillende Android-toestellen, zoals de Samsung Galaxy S2, die werd uitgebracht in 2011.

Andere Whatsapp-gebruikers met een oudere smartphone zullen Whatsapp wel nog kunnen gebruiken als ze hun besturingssysteem updaten. De iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 en 6S kunnen allemaal geüpdatet worden naar iOS9.

Mensen met een toestel waarop Whatsapp niet meer zal functioneren, kunnen hun oude berichten wel bewaren. Dat doet u door bij instellingen ‘chats’ te kiezen en vervolgens een ‘chat back-up’ te maken.

Whatsapp is een van de meest populaire apps ter wereld met meer dan 1,5 miljard gebruikers.