Coronacrisis woedt voort, maar in Japan breekt animatiefilm alle records

In Japan brak de animatiefilm Demon Slayer middenin de coronapandemie een record van bijna twintig jaar: het is de populairste film ooit. De film bracht al 31,7 miljard yen, of 257 miljoen euro, op sinds de release, en haalt zo zelfs Spirited Away en Titanic in.

Demon Slayer -of vollediger: Demon Slayer: Kimetsu no yaiba the Movie: Mugen Train- trok sinds oktober meer dan 24 miljoen kijkers naar de filmzalen in Japan. De immens populaire animatiefilm is gebaseerd op de gelijknamige manga en volgt op de 24-delige televisiereeks. Na 45 dagen op het grote scherm stak Demon Slayer ook Titanic voorbij en werd het de op één na best bekeken film ooit in Japan. Nu haalt het ook de nummer één, Spirited Awayvan Hayao Miyazaki, in.

Het verhaal speelt zich af in een fantasy-versie van het Japan van zo’n honderd jaar geleden. De demonenjager Tanjiro en zijn kompanen gaan aan boord van een ‘oneindig lange’ trein, waarin 40 mensen vermist raakten.

Demon Slayer begon in 2016 in het populaire mangatijdschrift Weekly Shonen Jump en werd vorig jaar enorm populair nadat er een animereeks voor de Japanse tv van was gemaakt. In de coronacrisis was de serie ook nog eens op tal van streamingplatforms te zien.

Allicht konden de Japanners de dosis escapisme goed gebruiken. De film verscheen in oktober, toen het virus er nog op zijn lauweren rusten, maar ook in december bleven de bezoekers toestromen. Nochtans wordt het Aziatische land geconfronteerd met een derde golf aan virusinfecties. Met mondmaskers en andere voorzorgsmaatregelen mochten de bioscopen echter openblijven. Demon Slayer beloofde bovendien een bijzondere ervaring op IMAX-schermen.

Of de film bij ons op het grote scherm verschijnt, is nog niet bekend.

Wonder Woman

Ook in de Verenigde Staten worden records gebroken, al is de schaal de bescheidener. De tweede film in de Wonder Woman-reeks, Wonder Woman 1984, heeft 16,7 miljoen dollar opgehaald in de Verenigde Staten. Dat is het hoogste bedrag sinds het begin van de pandemie, maar nog altijd significant minder dan de eerste film uit 2017. Filmstudio Warner Bros. heeft in ieder geval al een derde film aangekondigd. Wonder Woman 1984 werd zowel op HBO Max als in de filmzalen gelijktijdig gereleasd. Minder dan 40 procent van de bioscopen zijn momenteel open in de VS.