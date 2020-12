Chef van politie-afdeling in Molenbeek op non-actief gezet na kerstfeestje

Het kerstfeestje dat in een commissariaat in Molenbeek doorging heeft wel degelijk gevolgen. De chef van de afdeling, die op dat moment dienst had, is op non-actief geplaatst, klinkt het binnen het korps.

Foto’s van het feest deden enkele dagen geleden flink de ronde op sociale media. Op de beelden is te zien hoe agenten van de zone Brussel-West in uniform aan het gourmetten zijn. Van anderhalve meter afstand is geen sprake. Even was het onduidelijk of de beelden echt waren, maar het feest blijkt dus daadwerkelijk te hebben plaatsgevonden. Opvallend, want het zijn net die agenten die de burgers moeten controleren en beboeten als ze diezelfde coronaregels niet respecteren.

Het regende reacties, onder meer van binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V), die het goed vond dat de korpschef een onderzoek had ingesteld. Alvast één sanctie is nu bekendgeraakt: het schorsen van de chef die tijdens dat feestje aan de slag was, klinkt het in het korps. Al wil verder niemand officieel reageren op het voorval.