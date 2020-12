De pas van een elleboogblessure herstelde Lucas Pouille past nog voor Australian OPen

Lucas Pouille zal niet deelnemen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar, de Australian Open. De 26-jarige Fransman komt terug van een blessure aan de rechterelleboog en wil langzaam heropbouwen. De Australian Open start komend jaar drie weken later dan gewoonlijk, op 8 februari.

Pouille, momenteel nummer zeventig van de wereld, was in 2019 halvefinalist in Melbourne. Zijn laatste toernooi dateert intussen van Indian Wells, in maart van dit jaar. Daar verloor hij in de eerste ronde, hetgeen zijn enige wedstrijd was in 2020. Hij mikt begin volgend jaar op een terugkeer op Challengerniveau. Zo zal Pouille starten in Quimper (27 januari-2 februari) en Orléans (1-7 februari). (belga)