Noah en Olivia zijn populairste Vlaamse namen

Kersverse Vlaamse ouders kozen in 2020 het vaakst Noah als naam voor een pasgeboren jongen, en Olivia voor een meisje. Voor Noah is het de eerste keer dat de naam de populairste is, Olivia staat voor het tweede opeenvolgende jaar op één.

Dat blijkt uit een mededeling van het agentschap Kind en Gezin. Hoewel het jaar nog niet volledig voorbij is, staat nu al vast wat de populairste namen waren. Noah werd tot en met vandaag al 351 keer gekozen als naam, Olivia 288 keer. Daarmee is er een duidelijke kloof met de nummers twee: Mila is de naam van 263 meisjes die dit jaar zijn geboren in Vlaanderen, terwijl Arthur de voorkeur kreeg voor 295 jongentjes.

Zowel Olivia als Noah staat al jaren in de top drie van meest gegeven namen. Vooral Olivia is aan een stevige opmars bezig: pas in 2013 dook de naam voor het eerst op in de lijst van twintig populairste meisjesnamen. Vorig jaar was het al een eerste keer de vaakst gekozen naam.

Als ook varianten worden meegeteld, dan is Jules, Juul of Jul de populairste jongensnaam. 392 jongens heten Jules (285), Juul (86) of Jul (21). ‘Noa’ genoot van 16 ouders de voorkeur, maar dat zou het totaal op 367 brengen. 366 jongens heten Lucas (277) of Lukas (89). Arthur, dat vorig jaar nog de populairste jongensnaam was, strandt dit keer op de tweede plaats. Daarnaast zijn er van deze naam ook nog een paar varianten in omloop, zoals Artur (9 jongens), Artuur (7 jongens) en ook één Arthuur.

Jongen Noah, 351 geboren

Arthur, 295 geboren

Jules, 285 geboren

Finn, 279 geboren

Lucas, 277 geboren Meisje Olivia, 288 geboren

Mila, 263 geboren

Marie, 257 geboren

Emma, 252 geboren

Ella, 234 geboren

Popsterren en virologen

Kind en Gezin spot ook een duidelijke stijging bij sommige namen die de voorbije naam vaak in het nieuws kwamen. Zo waren er dit keer 9 jongens die de naam Archie kregen, tegenover slechts 4 een jaar eerder. De naam Conner werd 12 keer gekozen, tegenover 4 in 2019. Bij de meisjes duiken een paar namen van popsterren op: 131 Billies, en 54 keer Dua.

De impact van de virologen is beperkt, schat het agentschap: De naam Marc of Mark werd dit jaar 15 keer gegeven, precies evenveel als vorig jaar. Erika of Erica werd zelf iets minder populair: 6 tegenover 8 in 2019. 18 jongens kregen de naam Pierre tegenover 11 vorig jaar.