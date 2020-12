Kerstspecial F.C. De Kampioenen is best bekeken programma van 2020

Zo’n 2.283.418 Vlamingen keken naar de kerstspecial van FC De Kampioenen. Met dit kijkcijfer is de special van De Kampioenen het best bekeken programma van 2020.

De woordvoerder van de VRT, Hans Van Goethem, zegt dat de kerstspecial van F.C. De Kampioenen een van de best bekeken programma’s in Vlaanderen ooit zal zijn. ‘De special komt met zekerheid in de officiële toplijst van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) van best bekeken programma’s ooit. Het CIM meet kijkcijfers sinds 1997. In de recordlijsten moeten De Kampioenen enkel de Rode duivels laten voorgaan’, aldus Van Goethem.

Met het uitgesteld kijken tot nu toe meegeteld, keken er al gemiddeld 2.283.418 Vlamingen naar de kerstspecial van F.C. De Kampioenen. Aangezien de kerstaflevering nog te herbekijken is op VRT NU, zal het kijkcijfer nog oplopen. Ook het laatste Journaal van Martine Tanghe bereikte de kaap van twee miljoen kijkers, 2.002.000 om precies te zijn.