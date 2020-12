Er zijn nieuwe beelden verspreid van de explosie in het centrum van Nashville op vrijdag. Daar ontplofte een autobom in een geparkeerde camper. Alles wijst erop dat het een zelfmoordaanslag was, maar over de achtergrond van de dader en zijn motief is nog niets bekend.

Verwante artikels 28/12/2020 Dader ontploffing Nashville omgekomen