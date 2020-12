Vluchtelingenkamp in Bosnië verwoest door brand

Een kamp dat zo’n 1300 vluchtelingen huisvestte in Lipa, in het noordwesten van Bosnië, is woensdag verwoest door een grote brand. De politie vermoedt dat de brand werd aangestoken door de bewoners uit onvrede, nadat lokale autoriteiten het niet eens waren geraakten over een oplossing voor hun winteropvang.

De brand is woensdag rond 11 uur uitgebroken. De brandweer is er na de middag in geslaagd om de brand te blussen, maar vier tenten waarin vluchtelingen verbleven zijn verwoest.

Het kamp werd in september opgezet nadat de Bosnische autoriteiten een ander migrantenkamp hadden gesloten en wordt beheerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Die organisatie vraagt al lang om het kamp van stromend water en elektriciteit te voorzien. Maar de autoriteiten zijn die belofte nooit nagekomen.

De organisatie had daarop begin oktober de autoriteiten gevraagd een gesloten opvangcentrum in de nabijgelegen stad Bihac te openen waar de migranten heen zouden kunnen. Dat hadden de lokale autoriteiten echter geweigerd, hoewel ook de federale overheid daarop had aangedrongen. ‘Alle pogingen om een alternatieve oplossing te vinden zijn mislukt. We zullen de humanitaire hulp buiten opvoeren, maar dat is geen oplossing’, schrijft de Belg en hoofd van IOM in Bosnië, Peter Van der Auweraert, woensdag op Twitter.

Wellicht geen slachtoffers

Volgens Van der Auweraert werden drie tenten en containers in brand gestoken nadat de meeste migranten het kamp hadden verlaten. ‘Vrijwel alle infrastructuur is vernietigd of beschadigd. Vreselijke dag’, aldus de Belg.

Nu staan de bewoners midden in de winter op straat. ‘Gelukkig zijn er op dit moment geen slachtoffers bij ons bekend, maar toch is het een ramp’, aldus Van der Auweraert.

‘De bevoegde autoriteiten moeten samenwerken en met de grootst mogelijke spoed handelen om tegemoet te komen aan de behoeften van dakloze vluchtelingen en om levens te redden’, benadrukte ook de Europese Commissie in een verklaring maandag.