Belgisch Speler van het Jaar schittert in Franse Pro A

In de Franse Pro A won Belgisch Speler van het Jaar Hans Vanwijn (21 punten, 5 rebounds) met Dijon met 80-71 van Bourg. De 25-jarige Limburger en Belgian Lion, ex-Leuven Bears, Limburg United en Antwerp Giants, kent een sterk debuut in het buitenland.

In negen wedstrijden tekende hij in de fysiek sterke Franse competitie voor een knap gemiddelde van 11 punten, 6 rebounds en 2 assists. Dijon fonkelt met 7 op 9 tevens aan de leiding in de Pro A. Ismael Bako (6 punten, 4 rebounds, 2 assists) won met Villeurbanne met 96-68 van Gravelines en collega Lion Khalid Boukichou (11 punten, 3 rebounds, 2 assists) en coach Serge Crevecoeur.

In de Griekse A1 won Kevin Tumba (4 punten, 8 rebounds) met Kolossos met 74-84 van Aris Salinoki. In de Turkse BSL verloor Thomas Akyazili (1 punt) met Bahcesehir Istanbul met 76-83 van Gaziantep. In de Spaanse ACB verloor Jonathan Tabu (11 punten, 3 rebounds, 4 assists) met Manresa met 64-71 van Gran Canaria. Sam Van Rossom (4 punten, 1 assists) won met Valencia met 101-75 van Gipuzkoa.

In de Duitse BBL won Elias Lasisi (19 punten, 1 rebound) met Crailsheim het Belgisch duel met 81-98 van Rasta Vechta en Jean Salumu (22 punten, 3 rebounds, 1 assist).