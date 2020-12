Vandenbroucke: ‘Medisch en juridisch onderzoeken of uitstel tweede dosis kan’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft de vaccintaskforce gevraagd om na te gaan of een uitstel voor het toedienen van een tweede vaccindosis mogelijk is. Dat er al consensus bestaat over een uitstel is volgens hem wel ‘wat veel gezegd’, aldus de minister in een gesprek met De Ochtend van Radio 1.

De minister wil niet alleen laten onderzoeken of dat uitstel medisch een goede beslissing is, maar ook of het uitstel juridisch wel mogelijk is. ‘Men mag niet vergeten dat het vaccin Europees is erkend. De goedkeuring is gebaseerd op de afspraak dat er twee keer een dosis wordt toegediend, met een tussenpauze van 21 dagen. Dat is een onderdeel van de erkenning.’

Volgens de minister van Volksgezondheid is het nog geen uitgemaakte zaak dat het uitstel voor de tweede dosis er daadwerkelijk komt. ‘We moeten nog heel wat wetenschap samenleggen’, benadrukt hij. ‘Als dat goed zou zijn’, dan moet het federaal agentschap nog uitmaken welke stappen we richting Europese Commissie moeten zetten om die dosering te kunnen aanpassen. ’De EU is in dit geval echt wel de baas’, benadrukt hij.

Vandenbroucke wijst er nog op dat een aanpassing van het uitgetekende schema voor het toedienen van de vaccins nog veel denkwerk vergt. Er zal volgens hem in dat geval ‘een andere organisatie’ nodig zijn.

Sneller aan de beurt

Onder experts groeit de consensus dat alle beschikbare vaccindosissen als eerste dosis gebruikt moeten worden. Op die manier zouden dan de bewoners van ander woonzorgcentra sneller aan de beurt kunnen komen voor hun eerste prik. Ook andere leeftijds- en risicogroepen zouden sneller gevaccineerd kunnen worden. Eén enkele vaccinatie zou op zich al een hoge beschermingsgraad geven, waardoor er groepsimmuniteit kan ontstaan. Nieuwe mutaties zouden daardoor minder kans krijgen. Een tweede dosis kan enkele maanden later alsnog volgen, om de werkzaamheid nog verder te verhogen.

