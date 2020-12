Overvallers steken uitbater Proxy Delhaize neer

In Strombeek-Bever, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Grimbergen, is zondagavond met bruut geweld een Proxy Delhaize-supermarkt overvallen. Daarbij werd de gerant door de 2 overvallers zwaar toegetakeld met een mes.

Volgens de eerste berichten kreeg hij 6 à 7 messteken, onder meer in de rug. Hij is zwaargewond maar niet in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) geraakte ook één van de andere werknemers gewond. De 2 daders stormden net voor sluitingsuur de winkel binnen, en eisten de inhoud van de kassa. Daarbij bedreigden ze zowel de 2 werknemers als verantwoordelijke, mogelijk ook met een vuurwapen.

Toen die niet snel genoeg deden wat de overvallers vroegen, vielen de daders met bruut geweld het personeel aan. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde was het zondagavond nog onduidelijk of de gevluchte daders een buit konden maken.