Chinese burgerjournalist die berichtte over Wuhanuitbraak veroordeeld tot vier jaar cel

De Chinese burgerjournaliste Zhan Zhang is veroordeeld tot vier jaar cel wegens haar berichtgeving vanuit Wuhan, de stad die in januari als eerste in lockdown ging in een poging verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Dat is meegedeeld door haar advocaten.

De 37-jarige Zhang Zhan, een voormalige advocate uit Sjanghai, werd formeel in beschuldiging gesteld wegens het ‘aanjagen van conflict en veroorzaken van problemen’ via haar blogberichten en video’s. De vrouw zat al sinds mei in de cel.

Ze had onder meer geschreven dat burgers in Wuhan een bedrag moesten betalen aan lokale beambten om een ­bepaald type covid-test te kunnen afleggen. In een ander artikel schreef ze dat sommige bewoners van hun lokaal buurtcomité rottende rantsoenen hadden gekregen. Haar berichtgeving deed in februari van dit jaar de ronde op sociale media tot ongenoegen van de Chinese overheid.

Volgens de rechtbank heeft de burgerjournaliste valse informatie via het internet verspreid, zo zegt een van haar advocaten. ‘We zullen waarschijnlijk in beroep gaan’, zei haar advocaat Ren Quanniu aan persagentschap Reuters. ‘Zhang meent dat ze vervolgd wordt omdat ze haar vrijheid van meningsuiting uitoefent’, had de man voor de start van het proces maandag gezegd.

Buitenlandse journalisten die de rechtszaak van Zhang wouden bijwonen, kregen te horen dat dat niet ging omwille van de coronamaatregelen, aldus nog Reuters.

Censuur

Aan het gerechtsgebouw waar de rechtszaak tegen Zhang plaatsvond, hield de politie journalisten tegen beelden te maken. Foto: AFP

Zhang is de eerste journalist die in China veroordeeld wordt voor de berichtgeving over covid-19. Mogelijk zullen er nog meer veroordelingen volgen. Ook de burgerjournalisten Chen Qiushi, Fang Bin en Li Zehua zijn opgepakt nadat ze verslag hadden uitgebracht vanuit Wuhan.

Kritiek op hoe China het begin van de coronacrisis heeft aangepakt, wordt gecensureerd in het land. En hoewel Peking wetgeving had gelanceerd om klokkenluiders beter te beschermen, werden er al verschillende van die virusklokkenluiders gestraft door de Chinese overheid.

Positief verhaal

China kreeg begin dit jaar internationaal felle kritiek voor de manier waarop de coronacrisis in de beginfase werd aangepakt. Maar de regering lijkt van plan dat om te buigen tot een positief verhaal. In het land worden nauwelijks nog besmettingen gemeld en hoewel de uitbraak daar begon, liggen het geregistreerde aantal besmettingen en het aantal doden flink lager dan in onder meer België. Er zouden bijna 87.000 mensen besmet zijn en het dodental ligt volgens de autoriteiten op 4.634.