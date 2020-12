Weerbericht | Zwaarbewolkt met nog enkele plaatselijke winterse buien

Het is maandagochtend gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen is het in de voormiddag uitkijken voor gladde wegen door rijm- en ijsplekken.

In de Ardennen kan het lokaal nog wat licht sneeuwen. In de loop van de dag trekken nog enkele (winterse) buien door het land en in de Ardennen vallen die als sneeuw. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 5 graden in het westen en centrum van het land. Dat meldt het KMI.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms enkele buien van regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. In de Ardennen verwacht het KMI nog steeds sneeuw. De maxima liggen tussen ­1 en 2 graden in Hoog­-België en tussen 3 en 5 graden in Laag-­ en Midden­-België. De wind waait matig uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Woensdag blijft het vaak droog, al zijn nog enkele lokale winterse buitjes mogelijk, vooral dan in het oosten van het land. We krijgen een afwisseling van veel wolken en enkele opklaringen. De maxima wijzigen nauwelijks en liggen rond ­1 of 0 graden in de Hoge Ardennen, rond 4 graden in het centrum en rond 6 graden aan zee. De wind waait nog steeds matig uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt met wat regen of winterse neerslag vanuit het zuiden. In de Ardennen valt er sneeuw. De maxima schommelen tussen ­1 graad in de Ardennen en 4 of 5 graden in Vlaanderen.