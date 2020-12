Dader ontploffing Nashville omgekomen

De dader van de aanslag op kerstdag in de Amerikaanse stad Nashville (Tennessee) is zelf om het leven gekomen. Over zijn motief is nog niets bekend. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten zondagavond bekendgemaakt.

In het centrum van Nashville ontplofte vrijdag een autobom in een geparkeerde camper. In de paar minuten voor de knal klonk vanuit de camper een oproep om het gebied te verlaten. Eerder op de dag waren er schoten gelost in de omgeving. De knal leidde tot zware schade. Zeker drie mensen raakten gewond.

Bronnen dichtbij het onderzoek meldden eerder al dat speurders ervan uitgaan dat de ontploffing een zelfmoordaanslag was. De onderzoekers hebben een woning doorzocht in Antioch, nadat een tip over het voertuig in kwestie naar die woning leidde.

De speurders voerden DNA-analyses uit op de menselijke resten die aangetroffen werden. Daaruit is gebleken dat de dader de 63-jarige Anthony Warner is en dat hij aanwezig was bij de ontploffing en zelf om het leven kwam. Over de achtergrond van de dader en zijn motief is nog niets bekend.