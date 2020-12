Twee vermoedelijke daders in staat van beschuldiging gesteld na schietpartij Berlijn:

Het gerecht in de Duitse hoofdstad Berlijn heeft twee vermoedelijke daders van een schietpartij van zaterdag in staat van beschuldiging gesteld. De twee mannen liggen momenteel in het ziekenhuis. Dat meldt de Duitse politie zondagavond.

Bij de schietpartij zaterdagochtend in de Berlijnse wijk Kreuzberg raakten vier mensen gewond. De schietpartij deed zich voor niet zo ver van het hoofdkwartier van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD. Drie gewonden werden aangetroffen op een oprit, de vierde werd uit het water van een kanaal gehaald.

Uit het gerechtelijk onderzoek is gebleken dat twee gewonden de vermoedelijke daders zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Een 30-jarige man wordt beschuldigd van poging tot doodslag, een 39-jarige man wordt beschuldigd van verboden wapendracht.

Berlijn wordt regelmatig geconfronteerd met geweld, onder meer tussen verschillende groepen of misdaadfamilies. Onlangs nog was er een aanval door een tiental mannen in een appartement en wagen in de wijk Kreuzberg, nadat een 29-jarige door kogels was geraakt.