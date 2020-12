Vuistjes bij Anderlecht: paars-wit klopt Beerschot simpel en wordt vierde

Anderlecht sluit 2020 af op de vierde plek. Paars-wit klopte Beerschot met 2-0, na doelpunten van Nmecha (na een discutabele strafschop) en Mukairu. Al liet Anderlecht nog een pak kansen liggen om de voorsprong verder uit te diepen.

Bij Anderlecht koos Vincent Kompany op links voor Kemar Lawrence. Killian Sardella schoof van de linksachter naar rechtsachter, omdat Murillo toestemming had gekregen om zijn familie in Panama te reizen en zo zijn eerste minuten van het seizoen miste.

Bij Beerschot verdwenen Eleke, Mboko, Bourdin en Sanusi uit de ploeg in vergelijking met twee weken geleden op Moeskroen. Halaimia, Tissoudali, Vorogovskiy en Van den Buijs kwamen in hun plaats. Beerschot-trainer Hernan Losada was vooraf al niet optimistisch na de vele positieve coronagevallen in zijn ploeg de laatste weken. ‘Ik geef ons 0% kans’, was hij duidelijk.

Tot overmaat van ramp zag Losada na een kwartier al Toussidali uitvallen met wat leek op een zware knieblessure. Daarenboven leek de ingreep van Sardella in de zestien niet koosjer, al bleef de VAR oorverdovend stil. Vlak daarvoor had Van den Buijs zijn eigen doelman al bijna geklopt en was er een goeie Vanhamel nodig om een schot van Lawrence uit doel te ranselen. Het was duidelijk: Anderlecht wilde uit een ander vaatje tappen dan vorige maand op het Kiel, toen ze geen voet aan de grond kregen en negentig minuten wandelden.

Discutabele strafschop

Paars-wit bleef drukken, en op het half uur legde ref Laforge de bal wél op de stip nadat Miazga de bal tegen de elleboog van Van den Buijs leek te koppen. Leek, want na een paar herhalingen was het nog altijd niet duidelijk of de bal daadwerkelijk tegen de arm kwam. Maar Nmecha twijfelde niet en trapte zijn tiende van het seizoen – de vijfde vanop elf meter – binnen. Ook Beerschot claimde een strafschop, maar Suzuki stond buitenspel waarna Delcroix hem een stevige por gaf.

Anderlecht morste op zijn beurt met de kansen. Mukaira twijfelde te lang, en Tau trapte de bal voorlangs toen hij moederziel alleen voor Vanhamel stond.

Tau blijft missen

Na rust bleef Anderlecht in hetzelfde bedje ziek: opnieuw zette Nmecha Tau alleen voor doel, en nu trapte hij op Vanhamel. Het zou de laatste match van Tau zijn voor Anderlecht, maar Brighton redden van degradatie zal op deze manier niet lukken voor de Zuid-Afrikaan. Ook Amuzu kwam enkele keren in stelling, maar hij slaagde er niet in om zijn bal te kadreren. Mukairu waagde op zijn beurt ook zijn kans, maar Vanhamel zweefde de bal uit doel.

Twintig minuten voor tijd slaagde Anderlecht er dan toch in om te scoren. Mukairu liep Prychynenko voorbij als een kegeltje en de Nigeriaan punterde de bal onder Vanhamel in de verste hoek. Tau daarentegen bleef morsen met de kansen, nu ging een stifertje naast.

Zo eindigt paars-wit 2020 op de vierde plaats – zowaar Play-off 1 – en worden het voor het geplaagde Beerschot nog lange dagen in 2020, met op woensdag nog een verplaatsing naar Sint-Truiden