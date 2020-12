UZ Leuven haalt eerste lading vaccins uit ultravriezer

De ziekenhuisapothekers van het UZ Leuven brengen alles in gereedheid voor de start van de vaccinatiecampagne morgen. Ze zijn gestart met het ontdooien van de eerste lading coronavaccins. Zaterdag zijn de eerste ‘symbolische’ 10.000 vaccins van Pfizer/BioNTech geleverd.

Onder politiebegeleiding en in een zwaar beveiligde vrachtwagen kwam zaterdag om 9.00 uur de eerste levering vaccins aan in het UZ Leuven. Het ging om de eerste symbolische levering van een kleine 10.000 dosissen van Pfizer/BioNTech, die elke lidstaat van de Europese Unie gekregen heeft.

Na de levering zijn ze meteen bewaard in een ultravriezer op -75° Celsius. Om ze te kunnen toedienen, moeten ze eerst worden ontdooid. Dat gebeurt in een koelkast met een temperatuur tussen 2 en 8 graden. Vanaf dan zijn ze nog vijf dagen te bewaren in een koelkast.

Vandaag checkte UZ Leuven nog bij de drie woonzorgcentra waarvan de bewoners op maandag gevaccineerd zullen worden, of alles nog steeds in orde is, om zeker niet te veel vaccins te ontdooien. De woonzorgcentra zeggen er klaar voor te zijn, weet Thomas De Rijdt, diensthoofd van de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven.

Generale repetitie

Morgen worden de vaccins via een actief koeltransport vervoerd naar de eerste woonzorgcentra, samen met de spuiten, de naalden en de zoutoplossing om het vaccin klaar te maken voor toediening. Vanaf dat ogenblik is het nog zes uur bruikbaar.

Tegen 11 uur zou de 96-jarige Jos Hermans als eerste Vlaming een vaccin krijgen. Op hetzelfde moment komen ook een Brusselaar en Waal aan de beurt.

De inentingen in de drie woonzorgcentra zijn als het ware een generale repetitie voor de echte aftrap van het vaccinatieprogramma op 5 januari.