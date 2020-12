Dubbel busongeval eist minstens 37 levens in Kameroen

In het Afrikaanse Kameroen zijn bij een ongeval met twee bussen en een vrachtwagen zeker 37 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Er wordt gevreesd dat er nog meer slachtoffers in de rivier liggen.

De vrachtwagen wou in de nacht van zaterdag op zondag bij Ndiki, in het westen van het land, een bus met passagiers inhalen en kwam daarbij in botsing met de bus, waarna de bus in een rivier stortte. Enkele minuten later slipte een andere bus toen hij de menigte rondom het ongeval trachtte te ontwijken, en ook die belandde in de rivier.

Onder de verongelukte reizigers bevonden zich tien vrouwen en vier jonge kinderen, meldt een lokale politiechef.

De reizigers waren na de feestdagen op de terugreis naar Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen.