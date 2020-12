Wout van Aert wint met veel overmacht Wereldbekerveldrit Dendermonde, Mathieu van der Poel tweede op ruime afstand

Wout van Aert heeft zondag zonder veel problemen de nieuwe veldrit in Dendermonde gewonnen, de derde manche van de Wereldbeker. Van Aert reed nog voor halfweg cross weg van Van der Poel en soleerde naar de overwinning, zijn tweede na de thuiszege eerder deze week in Herentals. Mathieu van der Poel werd tweede op bijna 3 (!) minuten. Van Aert is ook de nieuwe leider in de Wereldbeker.

Beide tenoren, Wout van Aert en Mathieu van der Poel, vertrokken uitstekend. Niet veel later stond Van Aert toch te voet. Na een mechanisch probleem moest hij achtervolgen. In de tweede van zeven ronden sloot de Flandrien alweer aan. Meteen daarna sloegen Van Aert en Van der Poel een kloofje op Quinten Hermans, Corné Van Kessel en Michael Vanthourenhout, de uittredende leider in de Wereldbeker.

In het begin van de derde ronde zette Van Aert zijn Nederlandse rivaal behoorlijk onder druk. De wereldkampioen moest enkele meters laten en wisselde van fiets. Dat gaf Van Aert de mogelijkheid om zijn voorsprong verder uit te breiden. Met nog vier ronden te gaan keek Van der Poel al tegen een achterstand van een halve minuut aan. De derde, Korné van Kessel, had dan al een minuut aan zijn broek.

Van Aert neemt afstand van Van der Poel Foto: Photo News

Puur vermogen

In een cross waarin het op puur vermogen aankwam, voelde Wout van Aert zich helemaal in zijn sas. Hij diepte zijn voorsprong steeds verder en verder uit. Lars van der Haar gaf er ondertussen de brui aan. De Nederlander stapte uit de koers toen hij op een 17de plaats reed. Van der Haar, vooraf derde, zakt zo flink wat plaatsen in het Wereldbekerklassement. Zijn ploegmaat Toon Aerts, nog steeds herstellende van een trainingsongeval, was wel bezig aan een goede cross en reed ploegmaat Van Kessel voorbij. Met Tom Pidcock gaf even later nog een tweede belangrijk heerschap op.

Wie wel een uitstekende zaak doet in het klassement, is Wout van Aert. Hij soleerde onbedreigd naar zijn tweede overwinning van het veldritseizoen. Door zijn zege is Van Aert ook de nieuwe leider in de Wereldbeker. Mathieu van der Poel werd uiteindelijk tweede op bijna drie minuten, Toon Aerts ging in een afdaling nog tegen de vlakte maar vervolledigde het podium. Hij kwam zelfs nog akelig dicht bij Van der Poel. Michael Vanthourenhout werd vierde en is leider af, Belgisch kampioen Laurens Sweeck vijfde.

Uitslag:

1. Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel

3. Toon Aerts

4. Michael Vanthourenhout

5. Laurens Sweeck

6. Corné van Kessel

7. Quinten Hermans

8. Pim Ronhaar

9. Thijs Aerts

10. Gianni Vermeersch

Stand Wereldbeker:

1. Wout van Aert - 95 punten

2. Michael Vanthourenhout - 84 punten

3. Mathieu van der Poel - 70 punten

4. Toon Aerts - 66 punten

5. Quinten Hermans - 59 punten