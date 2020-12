Al 23 bewoners van Mols woonzorgcentrum overleden na bezoek hulpsint

Een corona-uitbraak die volgde op een bezoek van een hulpsint in woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol heeft al aan 23 bewoners het leven gekost. Dat bevestigt de burgemeester. In totaal raakten 121 bewoners besmet. ‘Woensdag stond de teller nog op vier’, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).

De teller in het Molse woonzorgcentrum blijft oplopen. Woensdag waren er vier overlijdens, vrijdag al achttien. ‘Uit contact dat ik vanochtend had met de directie blijkt dat er jammer genoeg sinds vrijdagavond alweer 5 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn in woonzorgcentrum Hemelrijck’, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V) in Het Laatste Nieuws.

Het woonzorgcentrum in Mol is zwaar getroffen door een corona-uitbraak: meer dan 100 bewoners zijn besmet. De uitbraak vond plaats niet veel nadat een hulpsint het centrum bezocht en later positief testte op het coronavirus.