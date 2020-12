Ruben Guerreiro breekt sleutelbeen bij aanrijding op training

Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) heeft bij een val op training een sleutelbeenbreuk opgelopen. De 26-jarige Portugees deed zijn verhaal bij de lokale krant A Bola. Guerreiro werd intussen al met succes geopereerd.

“Ik was met enkele vrienden aan het trainen toen ik werd aangereden door een auto”, legde Guerreiro uit. “De chauffeur deed een onverwacht manoeuvre. Ik denk dat ze ons niet gezien had. De aanrijding was niet meer vermijden. In het ziekenhuis werd nadien een sleutelbeenbreuk vastgesteld.”

Guerreiro neemt een rustpauze in acht, maar hoopt begin volgend jaar al opnieuw op de fiets te zitten. De UAE Tour (21-27 februari 2021) moet zijn eerste wedstrijd van het seizoen worden.

De Portugees toonde zich in 2020 met een ritzege en de eindwinst in het bergklassement in de Ronde van Italië. In 2017 werd hij in zijn eerste profjaar meteen Portugees kampioen op de weg.