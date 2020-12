AstraZeneca zegt dat het ‘winnende formule’ voor vaccin heeft gevonden

AstraZeneca, dat samen met de universiteit van Oxford aan een coronavaccin werkt, heeft een ‘winnende formule’ voor de werkzaamheid gevonden. Dat zegt topman Pascal Soriot van het Brits-Zweedse farmaciebedrijf in een zondag gepubliceerd interview met de krant ‘The Sunday Times’.

Het vaccin, dat momenteel wordt geëvalueerd door de Britse toezichthouder, biedt volgens hem ‘honderd procent bescherming’ tegen ernstige vormen van de ziekte covid-19.

‘We denken dat we de winnende formule hebben gevonden en hoe we een effectiviteit kunnen bereiken die, met twee doses, net zo hoog is als elke andere’, zegt Soriot. Hij voegt eraan toe dat testen zullen aantonen dat zijn vaccin een effectiviteit heeft die gelijk is met de 95 procent van Pfizer-BioNTech en de 94 procent van Moderna.

De Britse regering meldde op 23 december dat de ontwikkelaars van AstraZeneca en Oxford alle gegevens over het middel hadden ingediend bij de Britse medicijnenwaakhond MHRA. Volgens The Sunday Telegraph wordt naar verwachting op maandag 4 januari het groene licht gegeven om het vaccin te verspreiden.

Eerder kwam uit verschillende testen naar voren dat het vaccin van AstraZeneca een gemiddelde effectiviteit had van 70 procent. Maar dat steeg later naar 90 procent, afhankelijk van de dosering.

De Europese landen hebben in oktober alvast 300 miljoen doses besteld bij AstraZeneca, die worden afgenomen als het vaccin zich daadwerkelijk heeft bewezen. De Europese Commissie heeft soortgelijke deals gesloten met vijf andere vaccinmakers. Ons land kan bij goedkeuring rekenen op 7,5 miljoen doses.