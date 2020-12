V-Day in Europa: hier zijn ze al gestart met vaccineren

In ons land gaat de vaccinatiecampagne maandag van start, in tal van EU-landen werden dit weekend al de eerste prikken gezet, terwijl ze elders in de wereld al enkele weken aan het vaccineren zijn. Een overzicht.

Er vertrok zaterdagochtend vanuit de Pfizer-fabriek in Puurs niet alleen een levering richting UZ Leuven, bestemd voor de Belgische vaccinatiecampagne, maar ook naar tientallen andere EU-landen.

Hoewel het steeds om een bescheiden, symbolische levering ging, zijn enkele landen toch meteen gestart met vaccineren. In Duitsland, Hongarije en Slovakije werden zaterdag al de eerste vaccins toegediend. In Italië, Frankrijk, Spanje, Roemenië, Tsjechië, Cyprus, Oostenrijk, Zweden en Griekenland werden vandaag de eerste prikken gezet. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemde de lancering van de vaccinatiecampagne een ‘aangrijpend moment van eenheid’ voor de 450 miljoen inwoners van de 27 lidstaten.

De eerste gevaccineerden in Tsjechië. Foto: AFP

De oudste of de premier?

In Tsjechië kreeg premier Andrej Babis als eerste het vaccin in het Centraal Militair Hospitaal in Praag, net voordat andere ziekenhuizen in de hoofdstad en de op één na grootste stad Brno begonnen met de distributie van de 9.750 doses die het land tot nu toe heeft ontvangen. Na de premier was de 95-jarige Emilie Repikova, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, aan de beurt.

In Duitsland werd zaterdag de 101 jaar oude Edith Kwoizalla uit Halberstadt als eerste ingeënt, maar er is geen landelijke start. Elke deelstaat beslist dus apart over de vaccinatie. In de grootste deelstaat Noordrijn-Westfalen gebeurt dat zondag om 14 uur in Düsseldorf.

Ook Hongarije is op tweede kerstdag begonnen met de coronavaccinatie. Het ontving zaterdagochtend de eerste levering van het vaccin van Pfizer en BioNTech. De doses zijn voldoende voor het vaccineren van bijna 4900 mensen. Mensen die in de zorg werken, zijn als eerste aan de beurt.

In Spanje werd zondag een 96-jarige bewoonster van een rusthuis in Guadalajara als eerste gevaccineerd, zo was op de nationale televisie te zien. Araceli Rosario Hidalgo Sanchez zei dat ze ‘niets’ gevoeld had van de injectie.

Gun-Britt Johnsson (91) was in Zweden de eerste persoon die het vaccin toegediend kreeg. Zij woont in een woonzorgcentrum in Mjolby, 230 kilometer ten zuidwesten van Stockholm.

Premier Giuseppe Conte zei dat ‘deze dag ons altijd zal bijblijven’, nadat verscheidene mannen en vrouwen zondagmorgen in Italië het spuitje hadden gekregen.

Nederland sluit als een van de laatste landen de rij op 8 januari. Waarom? Niet alle softwaresystemen bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), verantwoordelijk voor het uitvoeren van de prikken, zijn klaar, zo bleek uit een spoeddebat met volksgezondheidminister Hugo de Jonge.

In Duitsland worden de ouderen eerst gevaccineerd. Foto: AFP

Deze landen namen voorsprong

In andere Europese landen begon het vaccineren al vroeger. In Groot-Brittannië worden sinds 8 december al mensen ingeënt met het Pfizer-vaccin. Het middel werd daar op 2 december al goedgekeurd voor gebruik. Het VK wil volgens de krant The Sunday Telegraph op 4 januari beginnen met de uitrol van het vaccin van de universiteit van Oxford en AstraZeneca.

De Britse overheid wil in de komende twee weken 2 miljoen mensen vaccineren met ofwel het vaccin van Oxford en AstraZeneca, ofwel dat van Pfizer en BioNTech.

Voor het eind van februari hoopt de Britse overheid dat vijftien miljoen kwetsbaren zullen gevaccineerd zijn. Een bron dicht bij de overheid vertelt in The Mail on Sunday dat als die aantallen gerealiseerd zullen worden, alle lockdownmaatregelen kunnen opgeheven worden.

Hoewel nog geen enkel vaccin formeel groen licht heeft gekregen van de Chinese autoriteiten, was China - het land waar het vorig jaar allemaal begon - het eerste land dat al vanaf deze zomer een vaccinatiecampagne lanceerde. Er zouden al meer dan een miljoen Chinezen met verschillende vaccins zijn geïnjecteerd.

In Rusland is de vaccinatiecampagne met een eigen Russisch vaccin al op 5 december begonnen. Canada en de Verenigde Staten volgden op 14 december, Zwitserland op 23 december en Servië op 24 december, allemaal met het vaccin van Pfizer-BioNTech.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn ondertussen al meer dan een miljoen Amerikanen gevaccineerd. De Verenigde Staten en Canada zijn ook de eerste twee landen die het vaccin van het Amerikaanse Moderna hebben goedgekeurd.

In het Midden-Oosten lanceerden de Verenigde Arabische Emiraten op 14 december als eerste hun campagne met vaccins van het Chinese Sinopharm in de hoofdstad Abu Dhabi.

Ook in de Emiraten begon Dubai op 23 december te vaccineren met doses Pfizer-BioNTech. Saudi-Arabië en Bahrein volgden op 17 december, Israël op 19 december, Qatar op 23 december, en Koeweit op 24 december.

Oman startte op tweede kerstdag. Al deze landen kozen in eerste instantie voor Pfizer-BioNTech. Bahrein heeft ook doses Sinopharm geïnjecteerd. Israël injecteerde volgens officiële cijfers ongeveer 210.000 doses, Bahrein meer dan 50.000.

Tot slot begonnen ook Mexico, Chili en Costa Rica hun campagne op 24 december met Pfizer-BioNTech-vaccins.