Gaat cross Dendermonde wel door? Wind zorgt voor twijfels!

Vanmiddag vindt in Dendermonde de vierde manche in de Wereldbeker veldrijden plaats. Tenminste, als de voorspelde wind geen stokken in de wind steekt. Volgens de laatste prognoses zal het deze namiddag waaien als nooit voordien.

De wedstrijd vorig jaar in Merksplas werd reeds geannuleerd als gevolg van de opkomende storm. Voorlopig lijkt dat in Dendermonde geen probleem te zijn. Iedereen is op post en de renners hebben er een goed oog in. Of dit straks volstaat om straks de wedstrijden effectief tot een goed eind te laten komen…