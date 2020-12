Pierre Van Damme: ‘We zullen er alles aan doen om jongeren sneller te kunnen vaccineren’

Eerst de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra, dan het ziekenhuispersoneel en de eerstelijnszorg, en pas in mei de 65-plussers en de mensen met chronische aandoeningen. Zo ligt de volgorde van de grootschalige vaccinatiecampagne in ons land vast. ‘Maar als er meer vaccins beschikbaar zullen zijn, kunnen we misschien sneller schakelen’, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.

Eerst zijn de bewoners van de woonzorgcentra aan de beurt. Die krijgen in januari al een vaccin, maar dat zal niet betekenen dat ze meteen weer volop bezoek kunnen ontvangen. ‘Het is de bedoeling de woonzorgcentra virusvrij te houden. De vaccins zijn ook niet honderd procent doeltreffend, maar bijvoorbeeld maar negentig procent, dus er zullen nog altijd patiënten zijn die niet beschermd zijn’, zei Van Damme in De ochtend op Radio 1.

En wat met de niet-medische contactberoepen, zoals kappers? Kunnen zij hopen om sneller gevaccineerd te worden, nu gebleken is dat ze vaker besmet worden? ’Dat kan zeker’, zegt Van Damme. ‘Er is een werkgroep die zich buigt over wie prioriteit krijgt bij de vaccins, waar ook gekeken zal worden naar essentiële beroepen, of beroepen die heel erg lijden onder de sluiting. Die worden meegenomen in de oefening. Naarmate er meer vaccins beschikbaar zullen zijn, zou het kunnen dat we daar sneller kunnen schakelen’. Die werkgroep zal ongeveer elke week samen komen.

Hetzelfde geldt volgens Van Damme voor de jongeren: ‘Momenteel zal de jeugd wellicht pas in de zomervakantie gevaccineerd worden, maar we zullen er alles aan doen om dat, in functie van de leveringen, te vervroegen. Maar we zijn afhankelijk van leveringen, en we willen enkel de vaccins die alle hordes doorlopen hebben op gebied van goedkeuring.’

Op dit moment heeft alleen het vaccin van Pfizer/BioNTech die Europese goedkeuring. Verwacht wordt dat in de eerste helft van januari ook het vaccin van Moderna zal goedgekeurd worden en verdeeld kan worden, het vaccin van Johnson & Johnson wordt tegen maart/april verwacht.