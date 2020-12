Storm Bella trekt over ons land: rukwinden tot honderd kilometer per uur

Met storm Bella trekt er zondag een actieve storing door het land met veel regen en wind. In de Ardennen valt de neerslag onder de vorm van (natte) sneeuw. De wind is krachtig tot zeer krachtig met rukwinden van tachtig tot honderd kilometer per uur.

Storm Bella is na een woelige passage in het Verenigde Koninkrijk zondagochtend ook gearriveerd in ons land. De actieve storing trekt van west naar oost door het land. Rond 8 uur ’s morgens werden al rukwinden vastgesteld van 97 kilometer per uur in Zeebrugge, en 94 kilometer per uur in Ukkel, aldus VRT-weerman Frank Deboosere.

Er valt ook veel regen, en eens de storm in de Ardennen arriveert, zal dat (natte) sneeuw worden. Op de Ardense hoogten kan er vijftien tot twintig centimeter extra sneeuw vallen en door de forse wind is er ook gevaar voor extra sneeuwophopingen. De politie vraagt dan ook om niet naar de Ardennen te gaan.

Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor wie dringende hulp van de brandweer nodig heeft, zonder dat er sprake is van levensgevaar. Bijvoorbeeld als een boom op uw woning gevallen is en het dak beschadigd is. In de namiddag neemt de wind in kracht af vanuit het westen en op het einde van de namiddag wordt het droger in de kuststreek.

‘s Avonds en ‘s nachts valt er nog neerslag in het oosten van het land. Het wordt snel droger in het westen en het centrum maar enkele buien blijven mogelijk, eventueel ook met wat winterse neerslag in Vlaanderen. Op de Ardense hoogten verwachten we nog perioden van smeltende sneeuw of sneeuw. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 3 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig vanaf het westen uit zuidzuidwest.

Maandag is het eerst wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. In de loop van de namiddag bereikt een storing vanaf de Franse grens ons land. Er valt dan opnieuw sneeuw in de Ardennen en ook elders kan de neerslag soms een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 0 of 1 graad in de Ardennen en 4 of 5 graden in Vlaanderen. De wind is matig uit zuidzuidwest, maar wordt zwak en krimpt naar zuid tot zuidoost.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms nog regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. Woensdag wordt het waarschijnlijk droger met nog enkele lokale winterse buien.