Kanye West lost nieuwe plaat om ‘geboorte van Christus te vieren’

Kanye West (43) heeft een nieuw album uit: Emmanuel, een korte ep van vijf nummers. Het is al het tweede jaar op rij dat de Amerikaanse rapper een album uitbrengt met kerst.

‘Een viering van de miraculeuze geboorte van Jezus Christus’, zo kondigde West zijn verrassingsalbum vrijdag aan. Het album is ‘geïnspireerd door klassieke en Latijnse muziek’. Daarop onder meer ‘Requiem aeternam’ en ‘O magnum mysterium’. Hij schreef en producete het album, het Sunday Service Choir zingt. Ook voor Jesus is born, zijn vorige album dat hij vrijgaf met kerst, werkte hij samen met het koor. Maar terwijl het vorige album 84 minuten muziek telt, is deze ep vrij kort met zijn twaalf minuten. Die is nu te beluisteren op Spotify en via Apple Music.

West kwam in 2019 naar buiten als christen, waarbij hij openlijk sprak over zijn geloof. Met zijn koor heeft hij intussen geregeld opgetreden. Al kwamen er vorige maand wel berichten binnen dat West twee rechtszaken aan zijn been heeft door koorleden en crewleden, omdat ze te weinig betaald zouden zijn voor de productie. Daar heeft West zich nog niet over uitgesproken.