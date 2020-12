AA Gent ziet opmars gestuit worden in Kortrijk na vroege rode kaart Yaremchuk en talloze gemiste kansen

AA Gent heeft na drie opeenvolgende overwinningen terug een nederlaag geleden in de Jupiler Pro League. De Buffalo’s speelden driekwart van de wedstrijd met z’n tienen nadat Yaremchuk al vroeg rood pakte. KV Kortrijk won dankzij een goal van Faïz Selemani terwijl de bezoekers verschillende grote kansen de nek omwrongen. Eindstand: 1-0.

Voetballen op boxing day: allemaal goed en wel, behalve als een van je spelers de term iets te letterlijk neemt, natuurlijk. De wedstrijd in Kortrijk was dik twintig minuten ver toen Roman Yaremchuk zich liet opnaaien door KV Kortrijk-verdediger Petar Golubovic. Scheidsrechter Wim Smet had de slaande beweging van de Oekraïner richting het gezicht van de Serviër zelf niet opgemerkt en ging dus naar het schermpje kijken. ‘Ai, ai, ai’, voelde Sinan Bolat de bui al hangen. Yaremchuk mocht met rood beschikken.

De Buffalo’s moesten het tegen KV Kortrijk sowieso al zonder twee sterkhouders doen. Vadis viel vorige week tegen Club Brugge geblesseerd uit. Sven Kums moest met een virale infectie – geen corona – last-minute verstek geven voor de wedstrijd tegen zijn ex-ploeg.

De afwezigheid van de tandem op het middenveld liet zich voelen. In het eerste deel van de eerste helft was het balbezit grotendeels voor de thuisploeg en als de bezoekers het leer dan toch eens veroverden, wisten ze er zelden blijf mee. Ngadeu mocht achterin de opbouw verzorgen en vond zelden de vrije man.

Eén bal tussen de palen

Eén bal mikten de Buffalo’s voor rust tussen de palen, zo rond minuut 38. Bukari, die zich voordien veel te weinig in het spel had laten betrekken, maakte zich met een goeie actie knap vrij. De Ghanees legde aan vanop een meter of dertig, maar zag hoe doelman Ilic zijn poging over tikte.

Niet dat de thuisploeg voor veel meer doelgevaar zorgde. Maar de allerbeste kans voor rust was wel voor KV Kortrijk. De match was amper vijf minuten ver toen Mboyo Ocansey het straatje instuurde. De Ghanees zette goed voor tot bij Gueye die Bolat met een balletje achter het steunbeen probeerde te verschalken. Met een goeie reflex hield de Gentse goalie de nul voor zijn ploeg op het bord.

Selemani schiet raak

Ook de eerste echte kans na rust was voor Kortrijk. Na amper vier minuten in de tweede helft mocht Faiz Selemani op wandel tot aan de zestien van de bezoekers. Van aan de rand van het strafschopgebied krulde hij de bal knap in de verste hoek voorbij Bolat: 1-0.

Tien minuten later had de thuisploeg de score kunnen verdubbelen. Een lob van Makarenko spatte uiteen op de lat. Daarna was het aan Gent om het doelhout te doen trillen. Mohammadi knalde op de lat, Bukari kopte de rebound onbegrijpelijk over.

Halfweg de tweede helft wrong de Ghanees nog een gigantische kans de nek om. Vanhaezebrouck had Depoitre in de strijd gegooid in de plaats van Owusu. Daardoor ging Castro-Montes mee op het middenveld spelen en verhuisde Bukari naar de flank. Bezus stuurde de Ghanees met een heerlijke pass de diepte in. Na een goeie combinatie met de Oekraïner kon Bukari aanleggen van binnen de zestien. Hij trapte onbesuisd over.

Ook Bezus zelf kreeg nog een goeie kans. Dorsch zette goed voor richting tweede paal. De Oekraïner kopte te centraal, op Ilic. Vanhaezebrouck gooide Kleindienst en Marreh nog in de strijd. De Duitser liet zich meteen opmerken. Ilic tikte zijn goeie poging vanuit een wel erg schuine hoek over. Na een goeie combinatie over Bukari en Kleindienst mocht Depoitre het nog eens proberen. Ook hij slaagde er niet in om de netten te doen trillen.

Hein Vanhaezebrouck is een man van vele talenten. De toekomst voorspellen bleek er daar zaterdagavond één van. ‘Vorige week had een kleine nederlaag ook gekund, ik vermoed dat het vandaag niet veel anders zal zal zijn’, verkondigde de Gentse coach voor de match. ‘Details gaan over winst beslissen.’

Met KV Kortrijk kwam Gent een team tegen waarvan het in principe had kunnen winnen. Moeten winnen zelfs. Maar als je zeventig minuten met een man minder speelt, wéét je dat het moeilijk wordt. Na een negen op negen sloten de Buffalo’s dit vreemde jaar zo alsnog met een nederlaag af.