‘Dit voertuig zal binnen 15 minuten ontploffen’: koppel vluchtte weg voor onheilspellende aftelklok in Nashville

Betsy Williams en Kim Madlom werden op kerstochtend gewekt door een onheilspellende boodschap die uit een camper vlak bij hun woning in Nashville weerklonk. Even later vond een grote ontploffing plaats.

Betsy Williams (64) en haar vrouw Kim Madlom lagen te slapen in hun appartement toen ze in de vroege uurtjes wakker werden door het geluid van geweerschoten. Ze belden meteen de hulpdiensten.

Toen Williams uit haar raam van de tweede verdieping keek, zag ze aan de overkant van de straat een camper staan. Daaruit klonk een opname van een vrouwelijke ‘computerstem’. Die waarschuwde dat er in de camper een bom zat. Daarna veranderde de boodschap, zegt Williams aan The Washington Post. ‘Dit voertuig zal binnen 15 minuten ontploffen. En dan veertien minuten, en dertien minuten.’

Bij minuut elf racete het koppel - nog altijd in hun pyjama - met hun kat naar hun auto om zo snel mogelijk weg te geraken. In hun vlucht telden ze verder af. Na de vijftiende minuut volgde niet meteen een explosie. Het koppel dacht toen dat het om een ziekelijke grap ging en keerde terug. Ze vroegen zich af of ook de geweerschoten een opname waren. Die klonken heel luid en de drie salvo’s leken erg op elkaar.

Intussen klonk een andere boodschap uit de camper: ‘Evacueer dit gebied nu. Evacueer als je dit hoort.’

Op hun weg naar huis zagen ze de rookpluim opstijgen. De camper was wel degelijk ontploft. De explosie had een zware ravage aangericht. Hun appartementsgebouw raakte zwaar beschadigd, de ramen van hun explosie waren bij de explosie gesneuveld. Desondanks voelden ze zich opgelucht: ‘Als we niet waren vertrokken, waren we zwaargewond of dood geweest.’

De politie tast in het duister over wie de bom heeft doen ontploffen en waarom. Burgemeester John Cooper heeft de noodtoestand uitgeroepen. De politie onderzoekt ook mogelijke menselijke resten die gevonden werden in de buurt van de plaats van de ontploffing. Drie mensen raakten lichtgewond.