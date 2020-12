Britse dubbelagent George Blake, ‘mol’ van KGB, overleden

De vroegere dubbelagent en ‘mol’ binnen de Britse geheime inlichtingendienst George Blake, die in de jaren 1950 spioneerde voor de KGB van de Sovjet-Unie, is op 98-jarige leeftijd overleden in Moskou. Dat melden de Russische persagentschappen.

Sergej Ivanov, woordvoerder van de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR, zei zaterdag aan het Russische staatspersagentschap dat de ‘legendarische inlichtingenofficier’ is overleden. ‘Hij hield oprecht van ons land en bewonderde de prestaties van het volk tijdens de Grote Patriottistische Oorlog’, aldus Ivanov. Met de ‘Grote Patriottistische Oorlog’ doelt hij op de Tweede Wereldoorlog.

De in Rotterdam geboren Blake, zoon van een Nederlandse moeder en een vader met de Britse nationaliteit, was een voormalig lid van het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1942 verhuisde hij naar Engeland en ging daar later aan de slag als agent voor de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6 tijdens de Koude Oorlog. Hij bood zijn diensten aan de Sovjets aan in de jaren vijftig, nadat hij getuige was geweest van Amerikaanse bombardementen op de burgerbevolking in Korea.

Geheime tunnel

Hij verstrekte de namen van honderden agenten aan de KGB en onthulde het bestaan van een geheime tunnel in Oost-Berlijn die gebruikt werd om de Sovjets te bespioneren.

In Groot-Brittannië werd hij in 1961 na een aanklacht door een Poolse dubbelagent veroordeeld tot 42 jaar gevangenisstraf. Vijf jaar later wist hij met een touwladder met hulp van zijn celgenoten uit de gevangenis te ontsnappen. Terwijl hij op de vlucht was, slaagde Blake erin om via de Duitse Democratische Republiek (DDR) het IJzeren Gordijn over te gaan om voor altijd in het oosten te blijven.

In Moskou werd hij als held ontvangen en kreeg hij van de Russische inlichtingendiensten de rang van kolonel. Ondanks de val van de Sovjet-Unie waaraan hij zijn leven had gewijd, heeft hij nooit spijt gehad van zijn daden.

Blake was het laatste overlevende lid van een beroemde generatie Britse dubbelagenten, de ‘mollen’ die de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog had weten te rekruteren.