Superprestige Heusden-Zolder: Lucinda Brand wint spurt van vier na razendsnelle race

Niet langer Wereldbeker maar wel alle grote namen van de partij in Heusden-Zolder: op het razendsnelle parcours op en rond het F1-circuit draaide het bij de vrouwen uit op een spannend duel tussen een rist Nederlandse dames. In een spurt met vier nam Lucinda Brand de maat van drie landgenotes, Alicia Franck finishte als achtste.

Ondanks de regen van de voorbije dagen lag het circuit in Limburg er verbazingwekkend droog en bijgevolg ook heel snel bij. En dat hebben de Nederlandse dames graag. Enfin, wat hebben zij niet graag? Het verwachte viertal - Alvarado, Brand, Betsema en de wederoptredende Annemarie Worst - reden halfweg van de concurrentie weg. Brand vond op het snelle parcours duidelijk beter haar draai dan afgelopen woensdag in Herentals. Maar op het razendsnelle parcours was het moeilijk afstand nemen, zelfs Inge Van der Heijden keerde nog terug. Er werd vooraan vooral naar elkaar gekeken, de laatste ronde zou de beslissing brengen.

Daarin probeerde Lucinda Brand meermaals de concurrentie op afstand te fietsen maar haar landgenotes kraakten niet. Integendeel, de kopgroep groeide aan tot zeven, met daarbij de Belgische Alicia Franck. Betsema was de volgende die probeerde maar ook zij kreeg geen ruimte. Een ultieme inspanning van Lucinda Brand zorgde nog voor afscheiding maar wereldkampioene Alvarado plooide niet.