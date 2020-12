Opvallende maatregel: Dendoncker en zijn ploegmaats mogen niet meer naar supermarkt

De voetballers van Wolverhampton Wanderers en hun gezinsleden mogen hun boodschappen de komende weken niet zelf doen. Het bestuur van de club van Leander Dendoncker heeft de supermarkt tot verboden gebied verklaard om het risico in aanraking te komen met het coronavirus in te perken.

Omdat de coronacijfers in Engeland weer stijgen, mogen momenteel alleen Liverpool en Everton in de Premier League nog een beperkt aantal toeschouwers ontvangen. De hoogste klasse van het Engelse voetbal gaat weer twee keer per week testen in een poging te voorkomen dat duels moeten worden uitgesteld.

“Het gaat erom dat we onszelf beschermen”, liet Wolves-coach Nuno Espírito Santo tegenover de BBC weten. “Sinds het begin van de pandemie heeft ons keukenpersoneel steeds pakketten samengesteld met basisspullen voor in de keuken. Op het hoogtepunt van de pandemie kreeg iedereen steeds zo’n box mee naar huis.”

Maar toen het coronavirus langzaam leek te verdwijnen, ging iedereen weer zelf naar de winkel. “Maar nu, zeker ook met de nieuwe mutatie van het virus, voeren we het weer in. Spelers en hun gezin komen niet meer in de supermarkt”, aldus Espírito Santo. (belga)