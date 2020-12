De Zwitserse tennisser Roger Federer heeft een Belgische vrouw op Kerstmis een persoonlijk kaartje gestuurd. Maria-Louisa De Belder is grote fan van Federer en is op kerst 100 jaar geworden, daarom kwamen haar kleinkinderen op het idee om haar te verrassen. Bekijk het ontroerende moment waarop Maria-Louisa het kaartje ontvangt in bovenstaande video.