Grote rookpluim na explosie op industriezone in Temse, geen gewonden

In Temse is iets na tien uur vanmorgen een ondergrondse zuurstofleiding ontploft op een industriezone tussen de E17 en N16. Dat veroorzaakte naast een geelbruine rookwolk ook een zoemend geluid dat tot ver buiten de Oost-Vlaamse gemeente te horen was.

In de Kapelanielaan in Temse, ter hoogte van het bedrijf Biscuiterie Seghers, kwam een ondergrondse zuurstofleiding van Air Liquide tot ontploffing. Verschillende korpsen van de Hulpverleningszone Waasland waren onmiddellijk ter plaatse. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd.

Bij de ontploffing zijn geen slachtoffers gevallen.

Door de explosie was ook een lek ontstaan waardoor zuurstof onder hoge druk ontsnapte. Dat veroorzaakte lange tijd een luid zoemend geluid dat ook in Bornem en Puurs te horen was.

Boven het industrieterrein hangt een gele rookpluim. Aanvankelijk werd gevraagd ramen en deuren gesloten te houden, maar nu werd vastgesteld dat er géén gevaar is voor de volksgezondheid. Er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. Er wordt wel aangeraden de omgeving te vermijden.