Eerste lading van Pfizer-vaccins aangekomen in UZ Leuven

De eerste lading van 10.000 vaccins van Pfizer/BioNTech is zaterdagmorgen aangekomen in UZ Leuven. Zondag worden ze ontdooid. Maandag start het vaccineren van de bewoners van drie woonzorgcentra in België.

‘De afgelopen weken en maanden hebben we met ons team heel hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen’, zegt Thomas De Rijdt, diensthoofd van de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven. ‘Vandaag was de grote test, en ik kan zeggen dat we met grote glans geslaagd zijn.’

Om 9 uur zijn de eerste dosissen met een beveiligd transport aangekomen in het ziekenhuis, en meteen in de ultravriezer op -75° Celsius bewaard. Het gaat concreet om 9.750 vaccins, verdeeld over 10 trays met elk 975 vaccins.

Het UZ Leuven - op 50 kilometer van Puurs, waar de vaccins worden geproduceerd - zal de hele vaccinatiecampagne dienstdoen als centrale opslagplaats.

BREAKING: vaccins komen toe in @UZLeuven. Hier zullen ze dit weekend ontdooid worden, en maandagochtend vertrekken ze van hieruit naar drie woonzorgcentra in ons land. In Puurs, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen zullen de eerste bewoners dan meteen het vaccin krijgen. #robnieuws pic.twitter.com/b9izvDeLPM — ROB-tv (@rob_televisie) December 26, 2020

Zondag om 13 uur start het ontdooien van de eerste vaccins, bestemd voor de toediening op 28 december. Dan worden ze verplaatst naar een koelkast met een temperatuur tussen de 2 en 8 graden. Vanaf dat moment zijn ze nog vijf dagen te bewaren in een koelkast. Via een actief koeltransport worden de dosissen vervoerd naar de woonzorgcentra, samen met de spuiten, de naalden en het oplosmiddel om het vaccin in op te lossen. Vanaf dat het vaccin opgelost, en dus verdund is, is het nog zes uur bruikbaar.

‘Wij zijn heel trots dat we als eerste hubziekenhuis gekozen zijn’, aldus De Rijdt. ‘Het is een bekroning van al ons harde werk de voorbije maanden. We stellen graag al onze kennis en kunde ter beschikking.’ De komende maanden zullen 41 hubziekenhuizen voor de verdere verdeling van de vaccins zorgen.

In elk van de drie regio’s in België krijgen de bewoners van één woonzorgcentrum het coronavaccin op 28 december toegediend. Het gaat om woonzorgcentrum Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands, Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe en La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen. Ongeveer 500 van de 10.000 vaccins die zaterdag geleverd zijn, zijn momenteel voorbehouden voor die centra.

Een tweede pilootfase staat gepland voor 30 december. Als alles goed gaat op 28 december, zullen woensdag de bewoners van vier woonzorgcentra in Vlaams-Brabant gevaccineerd worden. Het gaat om ‘t Spelthof in Binkom, Armonea De Wyngaert in Rotselaar, Edouard Rémy in Leuven en Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem.

Buurlanden

Ondertussen zijn ook de eerste Pfizer-vaccins uit Puurs aangekomen in Nederland en Frankrijk. Bij onze noorderburen worden ze voorlopig opgeslagen bij het bedrijf Movianto in het Nederlandse Oss. In Nederland start de vaccinatiecampagne pas op 8 januari.

Iets na 7 uur vanochtend arriveerden ook ongeveer 19.500 dosissen van het vaccin in Frankrijk, dat zondag al begint met vaccineren. De vaccins worden verzameld in de centrale apotheek van de Parijse ziekenhuizen, in een voorstad van de Franse hoofdstad. De eerste inspuitingen staan zondag gepland in twee rusthuizen, in Sevran (Seine-Saint-Denis) en Dijon.