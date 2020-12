Boston Celtics in rouw: legende K.C. Jones (88) overleden

NBA-legende K.C. Jones is vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat deelde zijn ex-club Boston Celtics mee.

Van 1959 tot 1966 werd Jones acht keer op rij kampioen met de Celtics en daarmee is hij na zijn toenmalige teamgenoten Bill Russell (11 titels) en Sam Jones (10) één van de meest gelauwerde spelers in de NBA. Als trainer voegde hij nog eens vier titels aan zijn palmares toe: in 1972 als assistent van de Lakers, in 1981 als assistent van de Boston Celtics en in 1984 en 1986 als hoofdcoach van de Celtics.

In 1955 en 1956 had Jones met San Francisco al het universiteitskampioenschap gewonnen en in 1956 werd hij in Melbourne olympisch kampioen met de Verenigde Staten. Met Bill Russell, Michael Jordan, Magic Johnson, Quinn Buckner, Jerry Lucas en Clyde Lovellette behoort hij dus tot het kleine kransje van spelers die de titels van de Triple Crown (NCAA, NBA, Spelen) veroverden. In 1989 werd Jones in de Basketball Hall of Fame opgenomen. (belga)