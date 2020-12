Storm Bella bezorgt ons wisselvallig en winderig weekend

Wie sneeuw wil zien, moet naar de Ardennen. Elders in het land wordt het vooral nat en winderig, dankzij storm Bella.

Het is zaterdag eerst overwegend droog met wolken en opklaringen. Er zijn ‘s ochtends nog tijdelijk brede opklaringen in Laag- en Midden-België, met overal kans op lokale rijm- of ijsplekken. Overdag wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt, in de loop van de namiddag gevolgd door lichte regen bij tussenpozen. In de Ardennen valt er dan lichte sneeuw, meldt het KMI.

De temperaturen stijgen tot 0 graden in de Hoge Venen, 4 à 5 graden in het centrum en tot 7 graden aan zee. Er waait een meestal matige en aan de kust stilaan een vrij krachtige zuidwestenwind. In de namiddag zijn er rukwinden tot 55 kilometer per uur.

‘s Avonds en ‘s nachts wordt het zwaarbewolkt met soms lichte regen of motregen. In de Ardennen valt er nu en dan smeltende sneeuw of sneeuw. Op het einde van de nacht wordt de regen intenser over het noordwesten van het land.

De minima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen, 4 graden in het centrum en 6 graden aan zee. Er waait een vrij krachtige en later soms een krachtige wind uit zuidelijke richtingen. De rukwinden nemen toe van 60 kilometer per uur ‘s avonds tot 70 à 80 kilometer per uur in het oosten en 80 à 90 kilometer per uur in het westen op het einde van de nacht.

Zondag bepaalt een zeer actieve storing, verbonden aan een stormdepressie ten noorden van Schotland die de naam Bella kreeg, ons weer vanaf het westen. Het wordt betrokken met veel regen. VRT-weerman Frank Deboosere waarschuwt ook voor stormschade.

In de Ardennen (wellicht boven 300 à 400 meter) verwachten we veel (smeltende) sneeuw. Over de zuidelijke flanken van het Ardense reliëf kan er een sneeuwlaag van 15 à 20 centimeter ontstaan, met door de forse wind ook gevaar voor extra sneeuwophopingen.

De maxima liggen tussen 0 of +1 graden op de Ardense hoogten en 7 à 8 graden aan de kust. Er waait een overwegend krachtige of hier en daar zelfs een zeer krachtige zuiden- tot zuidwestenwind met rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur.