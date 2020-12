Boeing 737 Max van Air Canada omgeleid door motorproblemen

Een Boeing Co 737-8 Max van Air Canada die op weg was van Arizona naar Montreal moest worden omgeleid nadat het toestel problemen met de motor ervaarde. Er waren geen passagiers aan boord.

Het incident vond dinsdag plaats. Een driekoppige crew zou het toestel terugvliegen naar het Canadese Montreal, zonder passagiers aan boord. Kort na het opstijgen in Marana Pinal in de Amerikaanse staat Arizona, waar het toestel stond opgeslagen, kregen de piloten echter een melding dat er een probleem was met de motoren.

Daarop werd besloten om één van de motoren stil te leggen, verklaarde een woordvoerder van Air Canada tegenover persagentschap Reuters. Het toestel werd omgeleid naar het nabijgelegen Tucson, waar het normaal kon landen.

‘Moderne toestellen worden ontworpen opdat ze met één motor kunnen vliegen en onze crew was opgeleid voor zulke operaties’, aldus nog de luchtvaartmaatschappij.

Het was de gespecialiseerde Belgische website Aviation24.be die het incident had opgemerkt.

Boeing wenste niet te reageren op het incident. Dat het opnieuw een Boeing 737 Max betreft, het ramptoestel dat twintig maanden aan de grond moest blijven nadat in de lente van 2019 twee toestellen waren neergestort, mag niet opnieuw tot paniek leiden. Volgens veiligheidsexperten komen dergelijke storingen vaker voor, en blijven ze al even vaak onopgemerkt. De dodelijke crashes met de 737 Max werden bovendien niet veroorzaakt door motorproblemen, maar door een fout in de software.