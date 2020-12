Gemiddelde aantal nieuwe besmettingen daalt opnieuw

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen daalt opnieuw, zo blijkt zaterdagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Tot en met woensdag was er nog een stijging van het aantal nieuwe besmettingen.

Tussen 15 en 22 december waren er elke dag gemiddeld 2.378,4 nieuwe besmettingen, ofwel zes procent minder dan de zeven dagen ervoor. Sinds de start van de pandemie raakten in totaal al 637.246 mensen besmet met het virus.

Er liggen nu 2.283 mensen in het ziekenhuis, van wie 511 op de intensieve zorgen. In de periode van 18 tot 25 december werden er gemiddeld 173 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, zeven procent minder dan de week ervoor.

Tot slot zijn ook al 19.089 mensen overleden door covid-19. Het aantal overlijdens daalde tussen 15 en 22 december met 9,2 procent, tot gemiddeld 87,7 per dag.

Het aantal afgenomen tests is de afgelopen week gestegen tot 38.600, tien procent meer dan de week ervoor. Het percentage positieve tests is evenwel licht gedaald tot 7,4 procent.