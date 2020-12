… we een jaar lang niet zouden dansen

De tijd dat ik bijna elk weekend met dichtgeknepen ogen de ­ochtendzon tegemoet trad, ligt al even achter me. Grotendeels uit noodzaak: een slapeloze nacht per week combineer je op je 35ste niet meer zo goed met een fulltimejob als op je 25ste. Maar ik had het ook wel gezien, jarenlang heb ik zelf feesten georganiseerd. Het is een beetje zoals op café gaan: als je het veel doet, is het niet speciaal meer. En anders mis je gewoon iets in je leven. Dacht ik.